متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للطلاب ذوي الهمم.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قسم التربية المتحفية ب متحف كفر الشيخ ، محاضرة لذوي الهمم تتضمنها مسابقة علمية وورشة فنية لطلاب المدرسة الفكرية “إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ التابع لوزارة الثقافة.

وشملت الورشة الفنية تصميم فانوس رمضان، وتلاها محاضرة عن الشهر الكريم ألقتها مشيرة سلطان، مسؤول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتاحف الدلتا والقناة، ثم تبع المحاضرة مسابقة للمعلومات العامة والدينية عن الشهر الكريم وتسلم الطلاب شهادات تقدير للمشاركة في المسابقة، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وأعقب ذلك جولة تفقدية لقاعات المتحف، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية داخل المتحف.