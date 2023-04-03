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متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للطلاب ذوي الهمم.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:53 م
متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للطلاب ذوي الهمم.. اعرف التفاصيل ورشة فنية للطلاب ذوي الهمم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم قسم التربية المتحفية بمتحف كفر الشيخ، محاضرة لذوي الهمم تتضمنها مسابقة علمية وورشة فنية لطلاب المدرسة الفكرية “إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ التابع لوزارة الثقافة.
 
وشملت الورشة الفنية تصميم فانوس رمضان، وتلاها محاضرة عن الشهر الكريم ألقتها مشيرة سلطان، مسؤول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتاحف الدلتا والقناة، ثم تبع المحاضرة مسابقة للمعلومات العامة والدينية عن الشهر الكريم وتسلم الطلاب شهادات تقدير للمشاركة في المسابقة، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وأعقب ذلك جولة تفقدية لقاعات المتحف، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية داخل المتحف.
 
 
 
تصميم الفوانيس لذوي الهمم
تصميم الفوانيس لذوي الهمم

جانب من الورشة الفنية
جانب من الورشة الفنية

متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

ورشة عمل لذوي الهمم
ورشة عمل لذوي الهمم

 


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