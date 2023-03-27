لوحات لوصف النبى ومصحف بخط اليد فى معرض رمضان كريم بمتحف كفر الشيخ.. صور

نظم قسم المعارض بمتحف كفر الشيخ معرض مؤقت بعنوان: "رمضان كريم"، وتناول المعرض مجموعة من اللوحات لوصف النبى محمد ﷺ ومصحف بخط يد الشيخ محمد عبدالعزيز الرفاعى يرجع لعام 1341 هجرية، ولوحتين تشملان ورقتين من مصحف مكتوبين بخط اليد، بالإضافة إلى مشكاة تحمل اسم الخديوى عباس حلمى الثاني.

افتتح المعرض الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام الوعظ بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أستاذ حسام فتوح حماد الوكيل الثقافى بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ودكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحرى ومدن القناة، ومحمد أبو شامة، وكيل متحف كفر الشيخ نائبًا عن دكتور أسامة فريد مدير عام المتحف.

والمشكاة، من الصناعات التى تفوق المسلمون فى صناعتها، وذلك للحاجة إليها لتزين وإضاءة المنشآت الدينية وغيرها، كما اشتهر السلاطين المماليك المشكاوات التى تخصهم. فالمشكاة هى التى توضع فيها وسيلة الإضاءة وهى ذات بدن منتفخ أو كروى ينساب إلى أسفل وينتهى بقاعدة وكان يوضع داخل المشكاة إناء صغير به الزيت والفتيل الذى يوقد للإنارة وكان يتم زخرفتها بزخارف متنوعة، يعرض متحف كفر الشيخ أكثر من مشكاة استمتع برؤيتهم عند زيارتك للمتحف، إعداد أمنية إبراهيم متدربة بمتحف كفر الشيخ.