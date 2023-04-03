اليوم السابع
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مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستهدف خفض انبعاثات الكربون والتلوث

الإثنين، 03 أبريل 2023 03:00 ص
مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستهدف خفض انبعاثات الكربون والتلوث ارشيفية ـ المشروعات الخضراء
كتبت أسماء أمين

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تستهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ. وتضم مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.


وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية، بدءا من اليوم الموافق 1 أبريل 2023 وتستمر حتى نهاية مايو المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة   www.sgg.eg

 

وأكد تقرير لوزارة التخطيط أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف

 

وتؤكد المبادرة اهتمام الدولة المصرية بقضية تغيير المناخ، وتأتي في إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وفي ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، موضحًا أن الهدف من المبادرة في الأساس هو خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي داخل جميع المحافظات، للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف نواحي الحياة.


مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وزارة التخطيط

الكربون

المشروعات الخضراء



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