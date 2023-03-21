بدء تلقى طلبات المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، عن بدء تلقى طلبات المشروعات المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الغندور، خلال الاحتفال الذي أقامته إدارة شئون البيئة لتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية البيئية ، بحضور الشيماء أحمد عبيد، مدير الإدارة، ومني أبو المعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية، وعبد الفتاح الإمام، مدير مركز إعلام العريش، أن تلقي الطلبات مستمر حتى نهاية مايو القادم، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار الغندور إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري لها آثار عديدة تضر الكرة الأرضية والبيئة والمناخ والكائنات الحية والنباتات بشكل كبير، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل علي الحد من تلك الظاهرة، مؤكدًا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في الحفاظ علي الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، قالت الشيماء أحمد عبيد، مدير إدارة شئون البيئة، أن المسابقة البيئية الثقافية طرحتها الإدارة البيئة بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2022، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضافت عبيد، أنه فاز بجوائز المسابقة وقيمتها 15 ألف جنيه 51 طالبا من مختلف المراحل التعليمية، من بينهم 26 فائزًا من المرحلة الابتدائية بجائزة قيمتها 250 جنيها، و15 فائزًا من المرحلة الإعدادية بجائزة قيمتها 300 جنيه، و10 فائزين من المرحلة الثانوية بجائزة قيمتها 400 جنيها.