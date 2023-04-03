"لصوص لكن ظرفاء".. ذهب ليسرق فأخذت الضحية تنصحه وصلى معها ثم أكمل سرقته

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان "لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة الثانية عشر

قصة غريبة هذه المرة وقعت أحداثها في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قام أحد اللصوص بتهديد الأمريكية أنجليلا مونتير (43عاماً، موظفة بنك)، ولكنها أخذت في نصح اللص وحدثته عن الله وعن أهمية التوبة، وبالفعل تأثر اللص وطلب منها أن تصلي معه، وبعد انتهاء الصلاة، اعتذر لها ثم نفذ سرقته.