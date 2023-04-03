كيف يحصل المواطن على الخدمات بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار؟

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية حصول المواطنين على الخدمات الطبية بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والتى جاءت كالتالي :-

- إذا كان المريض له تأمين صحي فيتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي.

- إذا لم يكن له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي.

-يتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار .

- بعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية.

وقالت وزارة الصحة، إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المرضى يتم توزيعهم مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضافت أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظارمجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.