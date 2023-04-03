وذكرت حكومة مدينة سول - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الحريق بدأ في جبل إنوانج في منطقة جونجرو وسط سول قبل ظهر يوم الأحد بقليل، وانتشر بسرعة بسبب الرياح العاتية، مما أجبر حوالي 120 أسرة على الإخلاء مؤقتا، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

وتم إخماد الحريق الرئيسي في حوالى الساعة الخامسة بعد ظهر يوم أمس الأحد، لكن رجال الإطفاء واجهوا صعوبة في إطفاء الحرائق المشتعلة على الرغم من العمليات التي استمرت طوال الليل، وقالت حكومة المدينة إن جميع الحرائق المشتعلة تم إخمادها بالكامل اعتبارا من الساعة 1:27 بعد الظهر.

وقدرت السلطات الحريق أدى إلى حرق حوالي 15 هكتارا من الغابات، أي ما يعادل 21 ملعبا لكرة القدم، وتخطط الشرطة وسلطات الإطفاء للتحقيق في سبب الحريق، تاركة جميع الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك الحرق العمد والعرضي.