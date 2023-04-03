قيمتها 30 مليون إسترلينى.. مصادرة منحوتة إيرانية قبل تهريبها عبر مطار بريطانى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن منحوتة إيرانية تم نحتها منذ ما يقرب من 2000 عام تقدر قيمتها إذا عرضت فى سوق الفن اليوم بأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني تمت مصادرتها قبل تهريبها عبر مطار ستانستيد البريطاني.

وسردت الصحيفة كيف أن المنحوتة تعود للعصور القديمة التي لم يتم تسجيلها من قبل ولا يمكن بيعها. وهى عبارة عن نقش صخري يعود للإمبراطورية الساسانية ، ويصور شخصية ذكورية مهيبة منحوتة في القرن الثالث الميلادي ، ويبدو أنه تم اقتلاعه حديثًا من جرف في إيران باستخدام آلة مخصصة للقطع.

وأوضحت الصحيفة أن المنحوتة ويزيد ارتفاعها عن متر، وتم قطعها من "صخور حية" أو الصخور المنحوتة في الموقع، كانت متجهة إلى السوق السوداء في بريطانيا عندما تم مصادرتها في مطار ستانستيد. واشتبه ضباط قوة الحدود فى الطرد عندما رأوا العبوة العشوائية ، التي ربما كان المقصود منها عدم لفت الانتباه والتعامل معها كأنها بلا قيمة.

وقال الدكتور سانت جون سيمبسون ، كبير أمناء المتحف وعالم الآثار في قسم الشرق الأوسط بالمتحف البريطاني: "لم نواجه أبدًا حالة قطع آثار من" صخرة حية " أو من موقع أثرى. هذا مستوى من الوحشية يفوق أي شيء."

وأضاف أنه تم تعبئتها بطريقة سيئة للغاية ، في صندوق صغير غير مبطن تقريبًا مثبت مع المسامير.

وحددها على أنها منحوتة فريدة من نوعها على الصخور تعود إلى فترة الإمبراطورية الساسانية ، 224 - 651 م.

وقال: "إنها تنتمي إلى فترة كانت فيها إيران مركز إمبراطورية قوية تمتد من سوريا إلى القوقاز وآسيا الوسطى ، وعاصمتها قطسيفون ، جنوب بغداد الحالية". "كان الساسانيون منافسين أقوياء لروما ، ويشتهرون اليوم بأدواتهم الفضية الجميلة والزجاج المقطوع."

ونظرًا لأنه تم نحته من الحجر الجيري الموجود في جميع أنحاء إيران ، فمن المستحيل تحديد الموقع الدقيق لمكانها الأصلى. لا يوجد سوى حوالي 30 نقشًا صخريًا ساسانيًا معروفًا ، يرجع تاريخ معظمها إلى القرن الثالث. جميعهم تقريبًا موجودون في جزء صغير نسبيًا من إيران ، في موطن أجدادهم في محافظة فارس.

قال سيمبسون: "نشك في أنه يأتي من مكان ما في منطقة شيراز. من الناحية الأسلوبية ، فهو مشابه لما هو معروف في المنطقة. أعتقد أنه ربما يكون جزءًا من تسلسل كبير. قد يكون هناك المزيد من القطع هناك. عدم وجود نقش يجعل من المستحيل التعرف على الشخص المصور ، لكن لباسه وغطاء رأسه المزيّن يدلان عليه كشخص رفيع المستوى. إن لفتته في التحية والاستسلام ، مع سبابة منحنية مرتفعة ، هي سمة من سمات الفن الساساني عندما تكون الشخصيات في حضور الملوك، مما يوحي بأن هذا كان جزءًا من تكوين أكبر ، مع وجود الملك على اليمين وربما شخصيات أخرى خلفه."