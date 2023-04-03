قصر ثقافة الأنفوشى ينظم حفل إيقاعات شرقية فى الإسكندرية

قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، عرضا فنيا مميزا في ثالث ليالي رمضان الثقافية والفنية، لفرع ثقافة الإسكندرية، والمقامة على مسرح الجامعة، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى، وإدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

وتضمن الحفل باقة من الأغنيات، منها "أنا بعشقك" غنتها ياسمين، ثم تغنى زياد نجيب بأغنية "رمضان جانا"، ثم قدم عمرو عادل أغنية 6 الصبح، وتغنت علا عطيان بموال تلاه أغنية البت بيضا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما قدمت الفرقة عزفا إيقاعيا جماعيا وصولو للفنانين لوجين، علي سامي، يوسف عبد الحميد، والطفل أيهم طوسون.

وعلى هامش الفعاليات قدمت فرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة المدرب مصطفى جابر منها رسالة، وأرض الشرق وفقرة التنورة المميزة.

الفعاليات ضمن برنامح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وجاءت بحضور كل من دكتورة لمياء خميس أستاذ القضايا المجتمعية بكلية التجارة، دكتورة عبد الله طايل مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، دكتورة عصام رجائى من البنك العقارى المصري، وعدد من المثقفين والطلاب الجامعيين.