عميد طب طنطا يترأس اجتماع توريد أول روبوت جراحى لمركز الكلى والمسالك البولية

الغربية مصطفى عادل

ترأس الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اجتماع توريد أول روبوت جراحى لمركز جراحات الكلى والمسالك البولية بمستشفيات جامعة طنطا، بحضور الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور شريف شحاتة رئيس قسم الجراحة العامة والدكتور ضياء عجلان رئيس قسم التوليد وأمراض النساء والدكتور عبدالحميد البهنسى رئيس قسم جراحة المسالك البولية والدكتور محمد حسنى رئيس قسم جراحة العظام والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسى والدكتور طارق الشاذلى نائب مدير المستشفى والدكتور أحمد عبدالمطلب المدرس بقسم جراحة المسالك البولية والأستاذ محمد البرى المدير المالى للمستشفيات الجامعية والأستاذ شريف خضر مدير الشئون القانونية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية حرص مستشفيات جامعة طنطا الدائم على مواكبة التقدم الطبى بدخول تقنية الروبوت الجراحى لبدء تشغيل وحدة الروبوت الجراحى بمركز الكلى والمسالك البولية، موضحا أن الروبوت الجراحي أداة متطورة تساعد الجراحين على تقديم رعاية جراحية بدقة ومرونة، ويتيح الوصول إلى أماكن صعبة ومعقدة ويسهم فى علاج مرضى أقسام جراحة المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة القلب والصدر والأنف والأذن والحنجرة والعظام والنساء والتوليد مشيرا إلى تدريب الأطباء على تقنية الربوت الجراحي قبل توريده على يد كوادر مدربة بالفعل وعلى مستوى عالى من الكفاءة، وناقش الإجتماع كيفية الإستفادة العلمية والبحثية من عائد استخدامه.