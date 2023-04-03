علماء يكشفون عن أهم العوامل المسببة للصداع النصفى.. من العطور للأجبان

كتبت أمل علام

يكشف الأطباء عن 6 عوامل يمكن أن تسبب لك الصداع النصفي، بما في ذلك الجبن وبعض العطور، يقول الأطباء إن الصداع النصفي هو اضطراب يتميز بفرط الحساسية للضوء والأصوات، بعض العوامل المثيرة للدهشة للصداع النصفي تشمل الاسترخاء، والأجبان والغضب، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يمكن أن يستغرق الصداع النصفي أيامًا للتخلص منه والتأثير عليه في أكثر من 39 مليون أمريكي، والصداع النصفي هو أكثر من مجرد صداع، كما سيشهد أي شخص يعاني منه بشكل منتظم.

يبدأ الألم النابض بالخفقان في عمق الدماغ ويظل عادةً متمركزًا في جزء واحد من الرأس لفترة طويلة، وعادةً ما يزداد سوءًا بمرور الوقت، يُقدر أن 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وحوالي ستة ملايين في المملكة المتحدة يعانون من الصداع النصفي، ويعاني معظمهم من نوبة واحدة إلى مرتين في الشهر.

لا يزال أطباء الأعصاب يحاولون تحديد أسباب الصداع النصفي - التي ارتبطت بانقباض الأوعية الدموية واتساعها، فضلاً عن اختلال وظيفي في الجهاز العصبي.

تقدم العلماء أهم العوامل التي تسبب الصداع:



العطور

العطور

يربط الكثير من الناس بين المكونات الفاكهية أو الزهرية للعطر مع ليالي ممتعة مع الأصدقاء أو المواعيد الرومانسية، والاصابة بالصداع النصفى ولكن بالنسبة لمرضى الصداع النصفي، فإن ذلك يعد سببًا رئيسيًا، حيث تعتبر العطور إلى حد بعيد السبب الرئيسي وراء الصداع لمرضى الصداع النصفي، وفقًا لبحث أجرته جمعية الصداع الأمريكية عام 2016، قد تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في العطور وأدوات التنظيف ودخان السجائر التي تنشط إشارات الشم في دماغنا والمعروفة باسم الروائح أحيانًا إلى تهيج الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى صداع شديد.

يُطلق على عدم تحمل الرائحة اسم رهاب التناضح، والذي لا يؤدي فقط إلى تفاقم نوبات الصداع النصفي الحالية، بل قد يؤدي أيضًا إلى تحفيز نوبات جديدة.

يتم الاستشهاد بالحساسية المتزايدة كمحفز لنسبة كبيرة من المصابين بالصداع النصفي، على الرغم من أن الدراسات المختلفة قد أسفرت عن نتائج متنوعة.

قال الدكتور نيوشين تشانج Niushen Zhang ، طبيب الأعصاب ورئيس قسم الصداع في ستانفورد ميديسن، أعتقد أن معظم الناس لديهم درجة معينة من الحساسية تجاه الرائح ، موضحا، إن الأمر كله يتعلق بفرط الحساسية تجاه الرائحة والضوء والصوت، قدرت جمعية الصداع الأمريكية أن 95% من المصابين بالصداع النصفي أبلغوا عن عدم تحمل الروائح القوية.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2014 على 200 مريض بالصداع النصفي و 200 مريض يعانون من صداع التوتر أن 70 % ممن أصيبوا بالصداع النصفي يعانون أيضًا من أعراض رهاب الأوسموفوبيا، مقارنة مع أي شخص في مجموعة صداع التوتر، من بين 70% من الذين تسببوا في الروائح، ألقى أكثر من ثلاثة أرباع باللوم على العطور.

ليس من الواضح تمامًا سبب كون بعض الأشخاص أكثر حساسية للروائح الضارة، لكن تشير الأبحاث إلى أنه يمكن ربطها بحجم المستقبل في الدماغ الذي يعالج مدخلات الروائح المسماة بالبصلة الشمية.

وقالت الصحيفة، إن المنظفات المنزلية والأدوية القابضة والدهانات والبنزين هي أيضًا من مسببات حاسة الشم الشائعة، من بين 70 % من المصابين بالصداع النصفي في دراسة 2014 الذين تسببوا في الروائح، كانت أبخرة الطلاء هي السبب في حوالي 42%.



الاسترخاء

الاسترخاء للغاية

على الرغم من أنه قد يبدو أمرًا غير منطقي، إلا أن نوبات الصداع النصفي في نهاية يوم أو أسبوع طويل عندما ينحسر التوتر أمر شائع.

يفترض أطباء الأعصاب أن نوبات الصداع النصفي هي نتيجة لتقلب مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يرتفع في أوقات التوتر وينخفض ​​خلال فترات الاسترخاء، مما يساهم في ظهور النوبة.

بحث باحثون في مركز مونتيفيوري للصداع وكلية ألبرت أينشتاين للطب في جامعة يشيفا العلاقة بين الاسترخاء بعد الإجهاد وظهور الصداع النصفي في دراسة أجريت عام 2014 ، وفي غضون 12 إلى 24 ساعة بعد تغيير الحالة المزاجية من "حزين" أو "عصبي" إلى "سعيد" أو "مسترخي" ، تزداد احتمالية حدوث نوبة الصداع النصفي بنسبة 20%.

قالت الدكتورة آن يعقوب، طبيبة الأعصاب المتخصصة في الصداع في جونز هوبكنز ميديسن: الشيء الكلاسيكي حقًا هو أن الناس ينامون يوم السبت ثم يستيقظون فورًا وهم يعانون من الصداع النصفي، لذلك نحن نعلم أن أوقات النوم والاستيقاظ المنتظمة مهمة للصداع النصفي..

الطقس

تمتلئ الجيوب الأنفية البشرية بالهواء وعندما ينخفض ​​الضغط الجوي مع اقتراب العاصفة، يقول حوالي ثلث المصابين بالصداع النصفي إنه عندما تتدحرج غيوم العاصفة، تُظلم السماء، وتشتد الرياح، وتزداد أعراضهم سوءًا، يُعتقد أن هذا ناتج عن التغيرات في الضغط الجوي، والذي يشير إلى الضغط في الهواء أو مقدار القوة التي يتم تطبيقها على جسمك من الهواء.

توصل فريق دولي من العلماء من كندا ونيوزيلندا وإيطاليا إلى استنتاج مماثل في دراسة نُشرت عام 2017 في مجلة إعادة تأهيل الفم المرضى الذين يعانون من آلام عضلية المضغ والمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي يقدمون أنماطًا نموذجية للألم الصدغي تتأثر بطريقة مختلفة، عن طريق تغيرات الطقس، حتى الانخفاضات الطفيفة في الضغط الجوي التي تأتي حتمًا مع الطقس يمكن أن تؤدي إلى صداع منهك.

طُلب من مجموعة من 34 مريضًا بالصداع النصفي في اليابان الاحتفاظ بمذكرات لتدوين الضغط الجوي عندما شعروا أن الصداع النصفي قادم.

الغضب

تم ربط المستويات العالية من الغضب بزيادة توتر العضلات والتعرض لألم جسدي أكثر حده، توتر العضلات هو رد فعل للضغوط الخارجية مثل الأحداث التي تجعل المرء غاضبًا، إنها طريقة الجسم للحماية من الألم، يمكن أن تؤدي هذه الاستجابة الحشوية للغضب والإحباط إلى نوبة الصداع النصفي.

تظهر فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للأشخاص المصابين بالصداع النصفي تغيرات جسدية في أدمغتهم

قام باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بتحليل 25 عملية مسح للدماغ ووجدوا أن المصابين بالصداع النصفي لديهم مساحات حول الأوعية الدموية متضخمة بشكل ملحوظ، وجيوب مملوءة بالسوائل تحيط بأوعية دموية معينة في العديد من الأعضاء بما في ذلك الدماغ.

وأضافت، نحن نعلم بالتأكيد أن التوتر في الرقبة والكتفين يمكن أن يكون سببًا للصداع النصفي، ونعلم أن هناك حالات مثل الصداع النصفي الناتج عن عنق الرحم حيث يبدو أن أمراض الرقبة مهمة حقًا في إثارة الصداع النصفي، لذلك هناك بالفعل علاقة حميمة بين الصداع النصفي والرقبة.

لا تزال العلاقة بين الغضب والتوتر العضلي الجسدي قيد الدراسة، ولكن أظهرت بعض الدراسات أن معظم الأشخاص الذين يتعاملون مع الألم المزمن لديهم أيضًا مشكلات في معالجة غضبهم والسيطرة عليه.

الأعراض الجسدية للغضب واسعة النطاق، من ضيق العضلات والأرق إلى ارتفاع ضغط الدم، وكلها أظهرت ارتباطًا بنوبات الصداع النصفي.

من الصعب أحيانًا معرفة ما إذا كان الشد والتوتر في عضلاتك سببًا للصداع النصفي أو أحد مظاهره، قد يكون سببًا ولكنه قد يكون أيضًا عرضًا ويقول أطباء الأعصاب إنه يختلف باختلاف الشخص.

مسببات الصداع النصفي ذاتية، ووفقًا للدكتور يعقوب، "يمكن أن تكون تجربة مختلفة جدًا لأفراد مختلفين".

طحن أو الجز على الأسنان

ما يقرب من 10% من الناس يطحنون أسنانهم، وهي حالة تسمى صرير الأسنان، أثناء النوم، صرير الأسنان هو عادة تحدث في اللاوعى، يفعلها الملايين من الأمريكيين دون أن يدركوا - هل هو سبب رئيسي للصداع النصفي؟

كثير من الناس الذين يفعلون ذلك لا يدركون ذلك لأنه يحدث غالبًا أثناء ساعات النوم، لكنهم يستيقظون بألم شديد يتردد من فكهم إلى مناطق أخرى من الجمجمة، ترتبط العضلات التي تحيط بالمفصل الفكي الصدغي أيضًا بالخدين وتحت الذقن، لذلك عندما يضغط شخص ما على أسنانه ويرتدي ذلك المفصل، يتردد صدى التأثيرات المؤلمة حول الفم وفي جميع أنحاء الرأس.

قال الدكتور يعقوب: "يمكن أن يكون ألم الفك هذا بالتأكيد سببًا للصداع النصفي أو مصدرًا مستقلاً للصداع، في حالة الأفراد المعرضين للإصابة، فإن الشخص الذي ربما يكون معرضًا وراثيًا للصداع النصفي، قد يكون أكثر حساسية تجاه هذه المحفزات الأخرى التي تتسبب في حدوث الصداع النصفي، مثل ألم الفك أو المفصل الفكي الصدغي، يتسبب طحن الأسنان بشكل مستقل في جميع أنواع الصداع المتعلقة بالمفاصل الصدغي الفكي.



الجبن

الأجبان

تحتوي العديد من أنواع الجبن، مثل الجبن الشيدر القديم، والسويسري، وجبن البارميزان من بين أنواع أخرى - على مركب يسمى التيرامين ، التيرامين مادة تتشكل عندما تتحلل بروتينات مختلفة داخل الجبن تدريجيًا، لذا فكلما طال عمر الجبن، زادت كمية التيرامين التي تحتوي عليها، وهو أيضًا حمض أميني موجود بشكل طبيعي في الجسم يساعد على تنظيم ضغط الدم، لا تزال الآلية الدقيقة التي تربط بين التيرامين والصداع النصفي قيد التحقيق.

يتسبب التيرامين أيضًا في تقلص الأوعية الدموية في الدماغ ثم توسيعها، وهي عمليات تُعرف باسم تضيق الأوعية وتوسع الأوعية، اعتاد العلماء أن يتحدوا حول النظرية القائلة بأن الصداع النصفي هو اضطراب في الأوعية الدموية، مما يعني أن التغيرات الميكانيكية في الأوعية الدموية كانت الدافع وراء جودة الخفقان النابض للصداع.