ضبط متهم بقتل زوجته فى منطقة السلام

تمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل متهم بقتل زوجته بعد التعدى عليها داخل شقتهم بمنطقة السلام بسبب خلافات أسرية وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة فى السلام، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة سيدة سنة مصابة بعدة طعنات وتكثيف الجهود تبين أن زوجها قام بقتلها بسبب خلافات بينهم وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

كما تمكن رجال المباحث من القبض على شاب وراء قتل شخص بسبب فتاة فى السلام وتم نقل الجثة الى المستشفى.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بمنطقة السلام وانتقل رجال المباحث الى المكان وتبين وفاة شخص بعد تعدى آخر عليه بسبب فتاة حاول الارتباط بها وتم نقل المتوفى المستشفى وتحرر المحضر اللازم.