ضبط عاملين حاولا سرقة دراجة بخارية بمدينة سوهاج الجديدة

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة سوهاج الجديدة، من ضبط عاملين أثتاء قيامهما بسرقة دراجة بخارية ملك عامل، تم التحفظ على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم ، وجار عرضهما على النيابة لعامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بتقدم موظف ببلاغ يفيد بتمكنه من ضبط عاملين أثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية ملك عامل أثناء تواجدهما بمدينة سوهاج الجديدة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة بورود بلاغ لقسم سوهاج الجديدة من المدعو كرم ج ا ا ف 35 سنة موظف ويقيم دائرة مركز سوهاج، مفادها ضبط شخصان أثناء محاولتهما سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو أحمد ح م ع 34 سنة عامل ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

وتبين من خلال التحريات ضبط كل من حسام م ع م 28 سنة عامل، وفارس م ع م 24 سنة عامل ويقيمان دائرة مركز سوهاج وبسؤال مالك الدراجة المذكور أفاد بمضمون ما تقدم وأتهمهما في سرقة دراجته البخارية، وبمواجهة المتهمان اقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.