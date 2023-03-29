التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى انقلاب جرار زراعى بسوهاج الجديدة

لقى طفل يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه، بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة، وذلك على إثر وقوع حادث إنقلاب جرار زراعى كان يستقله رفقة والده، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب جرار زراعى بدائرة القسم ووفاة طفل تم رفع الجرار من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة، بإنقلاب جرار زراعي ومتوفـي خلف جامعة الخاصة دائرة قسم سوهاج الجديدة حيث تبين أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة المدعو عبد الرحيم ا ع 39 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المنشاة أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة نجل قائد الجرار الزراعي المدعو السيد ع ا 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية كان برفقته - وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج التعليمي.

وبسؤال قائد الجرار الزراعي أفاد بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.