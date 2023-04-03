صعود قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7.8% خلال مارس مدفوعا بارتفاع أسهم شركات الحديد

كتب هانى الحوتى

ارتفع قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مارس، بنسبة 7.8% مدفوعًا بصعود أسهم شركات الحديد، عقب زيادة الأسعار خلال الأيام الماضية، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 3.5%، 0.2%، على التوالي.

فيما تراجع 13 قطاعًا خلال الشهر الماضي، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 15.8%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 11.6%، يليه قطاع العقارات بنسبة 10.6%، وهبط قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 8.7%، 8.4%، على التوالي، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.4%، ونزلت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.9%، 6.5%، 6.1%، على التوالي.

كما تراجع قطاعا مواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 4.6%، 4.2%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.9%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 659.5 مليار جنيه إلى 645.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 203.5 مليار جنيه إلى 193 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.2%.