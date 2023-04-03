"صحة المنوفية" تناقش القضية السكانية فى اجتماع موسع

المنوفية - محمود شاكر

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية إجتماع برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبحضور مديري الإدارات الطبية وإدارات تنظيم الأسرة والوقائي بالمديرية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة فيما يخص القضية السكانية .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالاهتمام بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وفي بداية الاجتماع قامت وكيلة المديرية بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر لهم للجهد المبذول لخدمة المرضي، بعدها تم عرض الخطط المقترحة من مديري الإدارات الصحية ومناقشتهم، كما تم الإتفاق على عقد لقاء جماهيري يوم الإثنين الأول من كل شهر بكل مركز بمشاركة الجهات المعنية مع توثيق تلك اللقاءات من خلال الفيديوهات والصور بالإضافة إلى تواجد الرائدات الريفيات وسيارة العيادة المتنقلة الخاصة بتنظيم الأسرة تماشيا لتوجيهات الوزارة بتشكيل لجنة لوضع معايير توحيد رسائل التوعية الإعلامية وتكثيف حملات التوعية بأماكن الكثافة الإنجابية.

كما تم التأكيد على ضرورة التدريب على رأس العمل لجميع أطباء التكليف الجدد بالإضافة إلى زيادة عدد الندوات من خلال مسئولي التثقيف الصحي والإعلام السكاني، مع الإتفاق على توحيد اللقاءات الجماهيرية تحت عنوان " معا لحياة أفضل " .

ومن المزمع عقد إجتماع شهري لمديري الإدارات الصحية ومسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات لعرض المستجدات أولاً بأول، وشارك في الإجتماع كل من الدكتورة أمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة دعاء جمال نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وإلهام عبدالرحمن مسئول الرائدات الريفيات بالمديرية .