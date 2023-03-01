وكيل صحة المنوفية: تطعيم 998 ألف حالة ضد كورونا خلال حملة طرق الأبواب

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، أن ضمن حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتى انطلقت يوم الأحد 29 يناير الماضى والمستمرة لنهاية شهر فبراير، والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان لضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

وأكدت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لـ "اليوم السابع"، على أنه تم تطعيم 998 ألف حالة حتى الآن بكافة أنحاء المحافظة فوق سن 12 عامل طبقا لقرار وزارة الصحة مشيرا إلى سوف يتم تفعيل الحملة لتطعيم الطلاب فوق 12 عاما بالمدارس وذلك نهاية الشهر الحالى حتى تتمكن الفرق الطبية من تطعيم اكبر عدد ممكن من المواطنين حرصا على سلامتهم عن طريق 900 فرقة طبية متحركة للمشاركة فى تنفيذ الحملة، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة.

مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوى الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب لتلقى كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

مؤكده أن تلك الحملة تأتى فى إطار جهود الدولة المكثفة للتوسع فى تطعيم كافة فئات المجتمع للحد من أعراض ومضاعفات فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.