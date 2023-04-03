"صحة الإسكندرية": خطة تعاون فى التخصصات المميزة بين المستشفيات

تفقدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، مستشفى القباري التخصصي، وكان في استقبالها الدكتور عبد الحليم جمعة مدير المستشفى، وذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لتفقد سير العمل بالمستشفيات والمنشآت التابعة للوزارة.

وتفقدت الدكتورة أميرة طهيو قسم الأورام، واطلعت على نسب الإشغال والتردد اليومي والشهري، واطمأنت على توافر العلاج، وبحثت مع دكتور عبد الحليم سبل التعاون في التخصصات المختلفة المميزة بالمستشفى، لتوفير خدمة متكاملة للمريض، حيث نوه دكتور "عبد الحليم" أن المستشفى يمتد نطاق خدمتها الجغرافي ليشمل محافظة الاسكندرية و بعض المحافظات المجاورة.

و تأكدت وكيل الوزارة من سير العمل بقسم الأشعة وتوافر مستلزمات التشغيل، وتفقدت أيضاً وحدات العناية المختلفة، وتأكدت من توفير الرعاية المطلوبة للمرضى و للاطفال حديثي الولادة بالحضَّانات. وقالت دكتورة هبة عارف مدير إدارة الطب العلاجي، إن الإدارة في صدد إعداد خطة تعاون مشترك تتيح تبادل الخبرات في التخصصات المميزة و النادرة لتحقيق أقصى استفادة للمريض.