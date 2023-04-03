شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تستقر.. والكيلو بـ68 جنيها فى المزرعة

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، استقرار أسعار الفراخ في المزارع، بعد انخفاضها من 75 جنيها للكيلو إلى 68 جنيها، وذلك مع حدوث زيادة في الإنتاجية خلال الأسبوعين الماضيين، عقب عودة الدورات الإنتاجية بشكل تدريجي خلال شهر مارس 2023.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الساسو يسجل 93 جنيها، وسعر الأمهات البيضاء 57 جنيها، وسعر الكتكوت الأبيض 11 و 12 جنيها والكتكوت الساسو 8 و 9 جنيهات في تداولات اليوم.

وأشار إلى أن سعر الدواجن للمستهلكين يسجل مستويات بين 75 و 80 جنيها للكيلو ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى بحسب عوامل العرض والطلب وتكاليف النقل ومكاسب التجار.