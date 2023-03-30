سعر كيلو الفراخ اليوم يسجل 80 جنيها للمستهلكين

كتب - إسلام سعيد

أعلنت شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن سجلت تحرك ملحوظ بحوالي 5 جنيهات لتسجل مستوى 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل المستهلكين بين 80 و85 جنيها حسب المنطقة السكنية، فى حين لا يزال السوق يتعافي لتعود دورات الإنتاج قريبًا لما كانت عليه قبل 3 أشهر.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن أسعار البيض الابيض فى المزرعة تسجل 96 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 100 جنيها والبيض البلدى 106 جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.

وشددت شعبة الدواجن في وقت سابق على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وأكدت شعبة الدواجن، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحى من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.