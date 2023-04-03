روسيا تستعد لدبابات أمريكا وألمانيا بـ"روبوت قتالي"

كتبت نهال أبو السعود

بدأت روسيا اختبار مركبات عسكرية من طراز "يو جي في ماركر" الجديدة ، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومسلحة بصواريخ مضادة للدبابات، وفقا لمجلة نيوزويك.

نشر رئيس وكالة الفضاء الروسية السابق ديمتري روجوزين لقطات على تليجرام للروبوت القتالي يطلق صواريخ كورنيت المضادة للدبابات في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

قال روجوزين، الذي يرأس الآن مجموعة وولفز العسكرية الروسية، إن مركبة ماركر ستخضع "لاختبار النار" في دونباس، وستعمل ضد الدبابات الأميركية والألمانية أبرامز وليوبارد التي ستسلم لأوكرانيا.

وبمجرد بدء تسليم دبابات أبرامز وليوبارد إلى القوات الأوكرانية، ستتلقى "ماركر" الصورة الإلكترونية المقابلة وستكون قادرة على اكتشاف تلك الدبابات وضربها.

وأشار التقرير إلى أن روسيا قالت سابقا أن صواريخ كورنيت المضادة للدبابات يمكنها تدمير دبابات "ليوبارد2" الألمانية الصنع، لكن صامويل بينديت الخبير الأميركي في التكنولوجيا العسكرية قال إن الاختبارات التي نشرها روجوزين من غير المرجح أن تتوافق مع ما سيواجه الروبوت القتالي "ماركر" في المستقبل.

وأشار بينديت إلى أن "ماركر" تطلق أيضا صواريخ مضادة للدبابات وهي ثابتة، أما في سيناريو قتالي حقيقي من المرجح أن تضطر إلى التحرك.

وقالت وسائل إعلام روسية إن "ماركر" ستدخل "الإنتاج التسلسلي" للاستخدام في أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال بينديت لمجلة نيوزويك بأن "الروبوت القتالي ماركر" المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد تم تطويره ليحل محل المقاتلين في المهام الخطرة ولجعل هذه العمليات أكثر فعالية.