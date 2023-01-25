أمريكا تضع اللمسات الأخيرة على خطة إرسال 30 دبابة "أبرامز" لأوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة سي ان ان الأمريكية إن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خطط إرسال ما يقرب من 30 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، وأشارت إلى أن إعلان إدارة بايدن بإرسال الدبابات الأمريكية الصنع قد يأتي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون إن توقيت التسليم الفعلي للدبابات ما زال غير واضح ويستغرق الأمر عادة عدة أشهر لتدريب القوات على استخدام الدبابات بشكل فعال، مشيرين إلى إن الولايات المتحدة سترسل أيضًا عددًا صغيرًا من مركبات الإنقاذ التي تستخدم للمساعدة في إصلاح الدبابات في ساحة المعركة أو إزالتها من ساحة المعركة للخدمة والصيانة في موقع مختلف.

قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز هو تحول مفاجئ عن موقفها المعلن، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الأمريكي بالتنسيق مع إعلان ألمانيا بأنها ستوافق على طلب بولندا نقل دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

قال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية إن قرار إرسال دبابات أبرامز سيعتمد على "عملية تكرارية" لتقييم احتياجات أوكرانيا، والمساعدات المناسبة للولايات المتحدة لإرسالها والاعتبارات التقنية المتعلقة بتشغيل وصيانة الدبابات.

قال كيربي: "لقد تحدثنا عن حقيقة أن أبرامز نظام قوي بشكل لا يصدق ولكنه نظام مكلف للغاية لتشغيله وصيانته"، وأضاف: "إنه يحتوي على محرك نفاث - وهذا لا يعني أن الأوكرانيين لا يستطيعون تعلمه، بل يعنى فقط أنه يتعين علينا أن نأخذ في الحسبان كل هذه الأشياء مع أى نظام يحتمل أن نوفره لهم".

أقر كيربي بأن تعقيد أنظمة أبرامز يمكن أن يلعب دورًا في قرار الولايات المتحدة بمشاركة الدبابات مع أوكرانيا ، مضيفًا أنه "مع أي نظام متقدم ، عليك أن تأخذ في الاعتبار أشياء مثل سلسلة التوريد ووقت الصيانة".