رئيس مركز نبروه يقرر إخلاء منزل بقرية درين بعد انقلاب "مقطورة" عليه

الدقهليه شريف الديب

قام المهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه ، بمتابعة واقعة انقلاب مقطورة نقل محملة بالرمال على منزل بقرية درين، مما تسبب في حدوث تصدعات.

وقال رئيس مركز ومدينة نبروه، إنه انتقل على الفور إلى موقع الحادث وتم استدعاء قوات الحماية المدنية والإسعاف تحسبا لأية تداعيات.

وأوضح البسيوني، أنه تم إصدار قرار إخلاء إداري للمنزل حرصا على سلامة السكان، كما تم عرض حالة المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار المناسب حيال حالة المنزل.

وأضاف رئيس مركز ومدينة نبروه، أن رئاسة المجلس والوحدة المحلية بدرين تواجدت في موقع الحادث فور وقوعه لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المنزل والسيارة، كما تم تفريغ المقطورة من الرمل واستدعاء اوناش لرفع المقطورة.

وأكد المهندس البسيوني أن مجلس مدينة نبروه، بالتعاون مع كافة القطاعات لم يتوان عن تقديم كافة التسهيلات لتيسير عمل اللجان والأجهزة المعنية.

يذكر أن سيارة نقل بمقطورة محملة بالرمال قد انقلبت المقطورة على منزل بقرية درين عصر اليوم مما أدى إلى حدوث تصدعات بالمنزل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب منزل في قرية درين بعد حادث انقلاب مقطورة نقل عليه.