رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى حملة إفطار صائم بقرية أبيس الثانية

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، فى حملة مجتمعية، فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى التكافل المجتمعي وخدمة المجتمع، في فاعليات حملة إفطار صائم وذلك بقرية أبيس الثانية، وبمشاركة أسرة "طلاب من اجل مصر" ومؤسسة "إحنا الخير" حيث تم خلال الحملة توزيع وجبات إفطار، وشنط الخير.
وثمن رئيس الجامعة هذه المبادرة وأهدافها المجتمعية النبيلة، كمبادرة تكافلية تدعم فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقا، وقدم الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة.
وشارك في الحملة الدكتور سامح نخلة رائد الأسرة، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشهاب محروس مدير عام رعاية الشباب.
يذكر ان اطلقت كلية التربية جامعة الإسكندرية قافلة لمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وذلك للقيام بدورها في خدمة المجتمع وعقد إمتحانات فورية لعدد كبير من الأميين من اهالى العامرية .
وقال الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية أن الامتحانات عقدت بمدرسة الحسن بن الهيثم بالتنسيق مع الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وقيادات التعليم بمنطقة العامرية، ومشاركة أعضاء هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وهم الدكتور منى شيحة، والدكتور هاني خميس.
وحضر القافلة الدكتور سالم عبدالرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطلاب المعلمين الذين شاركوا في عقد الامتحانات للطلاب الأميين، و مصطفى عزام المدير الإداري لمركز محو الأمية بالكلية.
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