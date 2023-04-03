رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى حملة إفطار صائم بقرية أبيس الثانية

وثمن رئيس الجامعة هذه المبادرة وأهدافها المجتمعية النبيلة، كمبادرة تكافلية تدعم فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقا، وقدم الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة.

وشارك في الحملة الدكتور سامح نخلة رائد الأسرة، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشهاب محروس مدير عام رعاية الشباب.

يذكر ان اطلقت كلية التربية جامعة الإسكندرية قافلة لمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وذلك للقيام بدورها في خدمة المجتمع وعقد إمتحانات فورية لعدد كبير من الأميين من اهالى العامرية .

وقال الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية أن الامتحانات عقدت بمدرسة الحسن بن الهيثم بالتنسيق مع الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وقيادات التعليم بمنطقة العامرية، ومشاركة أعضاء هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وهم الدكتور منى شيحة، والدكتور هاني خميس.