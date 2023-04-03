رئيس الرقابة المالية يصدر قرارا بشأن شركات السمسرة والشراء بالهامش

كتب هانى الحوتى

‏أصدر الدكتور محمد فريد صالح ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 847 لسنة 2023 بتاريخ 30 مارس الماضي بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ الحاصلين على موافقة الهيئة في مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2022 .

وبحسب نص القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية" اليوم، تقرر أن تلتزم شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ الحاصلين على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في الاستعلام من خلال البورصة المصرية عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق و نسبة الضمانات لإجمالي التمويل وتطورها.

وعلى شركة السمسرة أو أمين الحفظ حسب الأحوال الالتزام بإعداد الدراسة المشار إليها في البند رقم 1 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 خلال مدة ثلاثة أشهر بحد اقصى من تاريخ العمل بهذا القرار لكل عملاء الشراء بالهامش لديها.