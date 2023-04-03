ذاتي التدمير وفائق التطور.. "NBC": تكشف تفاصيل جديدة حول المنطاد الصيني

كتبت: نهال أبو السعود

تمكن منطاد التجسس الصيني الذي حلق عبر الولايات المتحدة من جمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، على الرغم من جهود إدارة بايدن لمنعها من القيام بذلك، وفقًا لاثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وفقا لشبكة إن بي سي، قال المسؤولون إن الصين كانت قادرة على السيطرة على البالون حتى تتمكن من القيام بعدة تمريرات فوق بعض المواقع (في بعض الأحيان تحلق على شكل ثمانية تشكيلات) ونقل المعلومات التي جمعتها مرة أخرى إلى بكين في الوقت الحقيقي.

وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الصين كانت في الغالب من الإشارات الإلكترونية، والتي يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو تشمل اتصالات من أفراد القاعدة ، بدلاً من الصور.

قالت الصين مرارًا وتكرارًا إن المنطاد كان مدنيًا غير مأهول انحرف بطريق الخطأ عن مساره، وأن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها بإسقاطها. ولم يذكر المسؤولون الشركة أو الإدارة أو المنظمة التي تنتمي إليها البالون ، على الرغم من الطلبات العديدة للتعليق

ووفقا للتقرير كان للبالون آلية تدمير ذاتي كان من الممكن أن يتم تفعيلها عن بعد من قبل الصين ، لكن المسؤولين قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لم يحدث بسبب تعطل الآلية أو لأن الصين قررت عدم تشغيلها.

دخل البالون لأول مرة المجال الجوي الأمريكي فوق ألاسكا في 28 يناير ، وفقًا لإدارة بايدن ، التي قالت إنها كانت تتعقبه أثناء تحركه. في خلال الأيام الأربعة التالية ، حلّق المنطاد فوق مونتانا - وتحديداً قاعدة مالمستروم الجوية ، حيث تخزن الولايات المتحدة بعض أصولها النووية.

أسقطت الولايات المتحدة البالون في 4 فبراير قبالة سواحل كارولينا الجنوبية ، ولا يزال المسؤولون يحللون الحطام الذي تم استرداده.

في ذلك الوقت ، قالت الحكومة الأمريكية إنها انتظرت إسقاط البالون حتى تجاوز المحيط لتجنب أي أضرار أو إصابات على الأرض. كان البالون بحجم ثلاث حافلات مدرسية تقريبًا ، يحتوي على حقل حطام كبير لا يمكن للمسؤولين الأمريكيين السيطرة عليه عندما سقط على الأرض.