اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 09:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دونالد ترامب يصل نيويورك استعدادا لمثوله أمام محكمة مانهاتن بتهمة جنائية

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:40 م
دونالد ترامب يصل نيويورك استعدادا لمثوله أمام محكمة مانهاتن بتهمة جنائية ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نيويورك استعدادا إلى محاكمته في تهمة جنائية بقضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق، وسط تحذيرات من البيت الأبيض وبلدية نيويورك من ممارسة أي عنف.

وغادر دونالد ترامب "ويست بالم بيتش"، في ولاية فلوريدا، في طريقه إلى مدينة نيويورك لتسليم نفسه لمواجهة أكثر من 30 تهمة جنائية، وأظهر مقطع فيديو لحظة إقلاع طائرته في رحلة تاريخية قد لا يرغب ترامب أو أي رئيس سابق آخر في القيام بها.

وسيكشف المدعي العام رسميًا عن لائحة اتهام تم التصويت عليها بالفعل ورفعها ضده في ولاية نيويورك.

 


ترامب

دونالد ترامب

تهمة ترامب

محاكمة ترامب

محكمة مانهاتن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة