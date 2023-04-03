اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خبير سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: جولة رئيسة تايوان الخارجية تأتى فى ظروف صعبة

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:55 م
خبير سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: جولة رئيسة تايوان الخارجية تأتى فى ظروف صعبة تساى إنج وين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تُراهن رئيسة تايوان، تساي إنج وين، على جولتها في الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا الوسطى؛ من أجل الوقوف على متانة موقف حلفائها وتعزيز العلاقات معهم.
 
وأكد شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، خلال مُداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جولة «وين» في أمريكا الوسطى، تأتي في ظل ظروف داخلية صعبة، وتناقص أعداد المعترفين بتايوان، مُشيرًا إلى أنها تسعى لتحقيق نصرٍ معنوي من وراء هذه الجولات الخارجية.
 
وأضاف أن الصين تُكثّف جهودها، من أجل مواجهة تحركات تايوان على الصعيد الدولي، وذلك من خلال دعم بكين الأحزاب المعارضة داخليًا، والتي باتت تُشكل تيارًا قويًا ينادي بالعودة إلى الصين، فضلًا عن تهديدها للدول التي تعتزم إقامة روابط دبلوماسية مع تايوان، بقطع العلاقات.
 
وأشار إلى أن تايوان عليها الانتباه إلى الدروس المُستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة في ظل اقتصار الدعم الأمريكي لكييف على التسليح، مُؤكدًا إمكانية حدوث اتفاقات سياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تكون تايوان موضوعًا رئيسيًا فيها.
 
 

تساي إنج وين

امريكا

تايوان

الصين

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة