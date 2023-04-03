خبير سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: جولة رئيسة تايوان الخارجية تأتى فى ظروف صعبة

كتب أحمد عرفة

وأكد شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، خلال مُداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جولة «وين» في أمريكا الوسطى، تأتي في ظل ظروف داخلية صعبة، وتناقص أعداد المعترفين بتايوان، مُشيرًا إلى أنها تسعى لتحقيق نصرٍ معنوي من وراء هذه الجولات الخارجية.

وأضاف أن الصين تُكثّف جهودها، من أجل مواجهة تحركات تايوان على الصعيد الدولي، وذلك من خلال دعم بكين الأحزاب المعارضة داخليًا، والتي باتت تُشكل تيارًا قويًا ينادي بالعودة إلى الصين، فضلًا عن تهديدها للدول التي تعتزم إقامة روابط دبلوماسية مع تايوان، بقطع العلاقات.

وأشار إلى أن تايوان عليها الانتباه إلى الدروس المُستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة في ظل اقتصار الدعم الأمريكي لكييف على التسليح، مُؤكدًا إمكانية حدوث اتفاقات سياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تكون تايوان موضوعًا رئيسيًا فيها.