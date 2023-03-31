قال مصدر عسكري تايواني،الجمعة إنه من المتوقع أن تسلم تايوان 400 صاروخ لأنظمة جافلين المحمولة المضادة للدبابات التي تم شراؤها من الولايات المتحدة بين النصف الثاني من هذا العام و2024.
وبحسب المصدر، الذي تحدث إلى وكالة الأنباء المركزية التايوانية شريطة عدم الكشف عن هويته، سيتم تسليم 200 صاروخ هذا العام بينما سيتم تسليم بقية الصفقة (200 صاروخ) في عام 2024.
وتعد صواريخ جافلين جزء من صفقة أسلحة أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يوليو 2019، والتي تشمل أيضًا 1700 صاروخ محدث.
وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن صواريخ جافلين ستصنع في الولايات المتحدة، بعد تقارير عن أن واشنطن اقترحت تصنيع الصواريخ في تايوان.
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