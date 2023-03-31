

وبحسب المصدر، الذي تحدث إلى وكالة الأنباء المركزية التايوانية شريطة عدم الكشف عن هويته، سيتم تسليم 200 صاروخ هذا العام بينما سيتم تسليم بقية الصفقة (200 صاروخ) في عام 2024.



وتعد صواريخ جافلين جزء من صفقة أسلحة أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يوليو 2019، والتي تشمل أيضًا 1700 صاروخ محدث.



وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن صواريخ جافلين ستصنع في الولايات المتحدة، بعد تقارير عن أن واشنطن اقترحت تصنيع الصواريخ في تايوان.