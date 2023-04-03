خبير تغذية يوصى بتناول 3 مغذيات أساسية مضادة للشيخوخة وتطيل العمر

كتبت أمل علام

يوصي خبير التغذية بــ 3 مغذيات مضادة للشيخوخة، يمكن أن تساعد في زيادة طول العمر، من فيتامين سي إلى البروتين، يمكن أن تساعد 3 عناصر غذائية في تعزيز فرصك في حياة طويلة وصحية، وفقًا لأخصائي التغذية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وقال الموقع، إنه ليس هناك شك في أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يؤدى إلى حياة طويلة وصحية، حيث أن زيت الزيتون والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات، موضحا، إن حمية البحر الأبيض المتوسط، ​​لها تأثير ايجابي على طول العمر .

أوضح ألكسندر طومسون، كبير خبراء التغذية فى هولندا، أن بعض العناصر الغذائية المحددة يمكن أن توفر أيضًا فوائد "مقاومة الشيخوخة" وتحمي صحتك وكذلك جسمك مع تقدمك في السن.

فيتامين سي..

والموجودة في الحمضيات والطماطم، والذى يقدم تأثيرات "مضادات الأكسدة".أوضح طومسون: "يحتاج البالغون ما لا يقل عن 80 ملجم من فيتامين سي يوميًا، لكن يجب أن يسعى الناس بشكل مثالي للحصول على 5 حصص على الأقل من الفواكه والخضروات يوميًا والتي ستوفر بشكل طبيعي أكثر من هذا الحد الأدنى من المتطلبات".

فيتامين" د"..

يلعب فيتامين د، الذي يطلق عليه اسم "فيتامين أشعة الشمس" ، دورًا في بناء قوة عظامك والحفاظ عليها، ومما يثير القلق أن المستويات المنخفضة من هذه المغذيات الأساسية مرتبطة بارتفاع مخاطر الوفاة المبكرة .

أوضح طومسون: "إنه يمكن للجسم أن يصنع فيتامين د الخاص به من التعرض لأشعة الشمس، لكن المستويات منخفضة للغاية بين أكتوبر ونهاية مارس.

وقال، حتى في فصل الصيف، فإن استخدام واقيات الشمس عالية الحماية من الشمس أو التستر سيقلل من تخليق فيتامين" د"، هذا يعني بالنسبة للعديد من الأشخاص، أن تناول 10 إلى 25 ميكروجرامًا (400-100 وحدة دولية) من فيتامين (د) يوميًا هو إجراء حكيم للوقاية من نقص فيتامين (د )."

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يحتاج البالغون إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا، وهو ما يعادل 400 وحدة دولية، تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين أشعة الشمس الأسماك الزيتية (السلمون والسردين والرنجة والماكريل) واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض والأطعمة المدعمة مثل المشروم.

البروتين..

يمكن أن يساعد تناول البروتين في إبطاء الشيخوخة، وبالتالي تعزيز طول العمر، أكد طومسون: إن استبدال بعض البروتينات الحيوانية، وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة، بمزيد من البروتين من مصادر نباتية (مثل البقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة) له أكبر تأثير على طول العمر .

ويرتبط هذا على الأرجح بقلة تناول العناصر الغذائية، والمواد الأخرى التي تتعايش جنبًا إلى جنب مع البروتين في هذه الأطعمة الحيوانية، مثل الدهون المشبعة والملح وبعض المواد الحافظة، علاوة على ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدراسات أظهرت أن زيادة تناول البروتين في منتصف العمر وكبار السن يساعد في دعم الحفاظ على كتلة العضلات، والتي لها بعد ذلك فوائد عديدة على جودة الحياة."

يحتاج معظم البالغين إلى حوالي 0.75 جرامًا من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، وهو ما يعادل حصتين من اللحوم أو الأسماك أو المكسرات، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.

في حين أن كل هذه العناصر الغذائية تقدم بعض الفوائد الواعدة، شدد خبير التغذية على أن مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الصحية هي المفتاح من أجل التمتع بطول العمر.