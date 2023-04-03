حياة كريمة كفر الشيخ..تقديم الخدمات الطبية لـ1443مواطنا بقافلة قرية بالحامول

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ، قافلة طبية مجانية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية 78 السادس من أكتوبر بمركز الحامول، وذلك على مدار يومين، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف وكيل الوزارة، الدكتورة إلهام محمد، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وكيل المديرية الدكتور طارق الشربينيي، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وشهدت القافلة الطبية ترددا عاليا من أهالي القرية، خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليومين للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة من خلال 11 عيادة بـ 9 تخصصات طبية مختلفة "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، أسنان".

وقال جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ: أجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1443 مواطناُ، وأجريت التحاليل ل 181مريضاً ، وجرى إجراء 95أشعة، وصرف الأدوية مجاناُ ، كما تلقى 838 مواطنا بندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، كما تضمنت القافلة المبادرة الرئاسية " 100 مليون صح، التزامًا بأهدافها واستدامتها، وجرى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط والسكر ، على 66 مواطنا خلال القافلة، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ 13 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى ل12 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشخ، إنها تفقدت القافلة برفقة أعضاء فريق الإشراف بالإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، القافلة، وأنها وجهت الشكر والتقدير على الدعم المستمر من الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، وتوجيهاتهم الكريمة دائما في إطار تحسين وزيادة جودة الخدمات النوعية المختلفة المقدمة بالقوافل العلاجية.

وأضاف الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بخالص الشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز الحامول، والمجلس المحلي لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان المحافظة،لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.