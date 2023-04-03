حياة كريمة بالأقصر.. العمل بمحطة الصرف الصحي فى المساوية بقروى النمسا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفي هذا الصدد صرح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق في محطة الصرف الصحي فى قرية المساوية التابعة لمجلس قروى النمسا، وكذلك مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا، وشبكات الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم أيضاً العمل فى إنشاء محطات الرفع الرئيسية والفرعية لقرية الكلابية التابعة لقرية الحلة للصرف الصحى، كما يتم العمل بالصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا ، إستمرار فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة.



مدينة إسنا تجرى العمل بمحطة الصرف الصحي فى قرية المساوية



العمل بمحطة الصرف الصحي فى قرية المساوية بمجلس قروى النمسا



العمل بمحطة الصرف الصحي فى قرية المساوية



جانب من العمل بمحطة الصرف الصحي فى قرية المساوية