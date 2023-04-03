حزن فى قرية العيايشة بقنا بعد مصرع 3 شباب أسفل عجلات تريلا.. صور

قنا- صابر سعيد

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية العيايشة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، بعد مصرع 3 شباب دهسًا تحت عجلات تريلا، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل على طريق "قفط - القصير".

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا بأخرى ربع نقل على طريق "قفط - القصير"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع حمادة عبد الناصر، وعبد الله علمين، وإبراهيم مختار، إثر وقوع حادث تصادم سيارة تريلا بأخرى ربع نقل على طريق "قفط - القصير".

وقال أحد أهالي القرية، إن المتوفيين حمادة عبدالناصر، وعبدالله علمين، وابراهيم مختار، كانوا عائدين من عملهم لقضاء شهر رمضان بين أسرهم، وتعرضوا لحادث إثر تصادم السيارة التي كانوا يستقلونها بأخرى تريلا على طريق "قفط - القصير"، ما أودى بحياتهم في الحال.

تم نقلهم إلى مستشفى قفط التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.