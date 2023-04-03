حياة كريمة.. افتتاح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري فى قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري بقنا، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ قنا، أن التكلفة الاجمالية لوحدة إنتاج النيتروجين السائل بلغت 8 مليون جنيه مقدمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لاستخدامها في عمليات التلقيح الصناعي للحيوانات ضمن خطة التحسين الوراثي لسلالات الحيوانات علي مستوي الجمهورية.

وأثني الداودي، علي جهود العاملين بمديرية الطب البيطري في مجالات التحصين والرعاية البيطرية والندوات الإرشادية والتفتيش والحفاظ علي الثروة الحيوانية ، فضلا عن دورهم البارز في ضبط مواصفات اللحوم ومنتجاتها المعروضة بالأسواق المحلية .

وأضاف الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن الوحدة ستساهم في سد احتياجات الاطباء البيطريين العاملين في مجال التلقيح الصناعي لإنتاج سلالات تتميز بإنتاج عالي من اللحوم والألبان ومقاومة للأمراض مما يسمح بتحقيق أقصى استفادة للمواطن القنائي من جهود الدولة والحفاظ على أمنه الغذائي والصحي.



