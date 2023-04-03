جنايات أسيوط تحيل أوراق عامل تعدى على ابنة شقيقه لفضيلة المفتى

أسيوط - هيثم البدرى

أحالت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة، والمستشارين وليد محمد شحاتة ومصطفى محمد الجاحر نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامى، وأمانة سر عليان أحمد عليان، وعثمان أحمد عبد الحميد، أوراق عامل لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه لقيامه بهتك عرض ابنة شقيقه والتعدى عليها بمركز ساحل سليم.

تعود وقائع القضية إلى تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بورود بلاغ من "ك. م" مقيمة قرية نزلة أبو عنان تتهم فيه "م.ع" 26 عاما، عامل مقيم بذات الناحية بهتك عرض ابنتها وعمرها 9 سنوات "نجلة شقيقه" والتعدى عليها.

وكشفت تحريات النقيب أحمد مختار عبد الحميد معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم أنه أثناء تواجد المجنى عليها "سلوى. م. ع" بمسكن عمها المتهم "م.ع" استغل المتهم صغر سنها وحيث كونها معدومة الإرادة مستغلا قوته الجسمانية وقام بهتك عرضها والتعدى عليها.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات التى قضت بإحالة أوراق القضية للمفتي.