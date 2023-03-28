إحالة أوراق فلاح للمفتى بتهمة قتل زوجته لخلافات بينهما فى أسيوط

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عامل لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي لقيامه بذبح زوجته بسبب مشاجرة وقعت بينهما بمركز صدفا .

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي الرئيس بالمحكمة و أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .

تعود وقائع القضية رقم 6673 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة صدفا من " صلاح . م . ع " قال فيه إن شقيقه " سمير . م . ع " اتصل به وأبلغه أنه قتل زوجته " رضا . ع . م "، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين من المعاينة والفحص وجود جثة ملقاة لسيدة تدعى " رضا . ع . م " زوجة المتهم وبها عدة طعنات ونحرها في رقبتها .

وأسفرت تحريات المباحث عن وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها، على إثرها قام المتهم بطعن المجني عليها عدة طعنات بسلاح أبيض سكين مطبخ وقام بعد ذلك بنحرها .

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة معللا أنه طلب منها أن يعاشرها معاشرة الأزواج فرفضت، فقام بالتعدي عليها بالضرب حتى أن رضخت لطلبه وبعد أن انتهاء علاقتهما الزوجية قامت بسبه فقام بإحضار سكين من المطبخ وطعنها عدة طعنات نافذة حتى أن فارقت الحياة وترك المنزل هاربا.



