اليوم السابع
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تفاصيل وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن بالشرقية

الإثنين، 03 أبريل 2023 08:42 م
تفاصيل وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن بالشرقية الشيخ ناصر البدوى
الشرقية - إيمان مهنى

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توفي والمصحف في يده وهو يقرأ القرآن الكريم في مقرأة.. مشهد وفاة الشيخ ناصر البطري إمام مسجد المنير أذهل أهالي مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ووصفوه بحسن الخاتمة.

وروي محمد ناصر، 23 سنة، نجل الإمام المتوفي لـ"اليوم السابع"، تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة والده، مؤكدا أنه كان بصحة جيدة، وكان يؤم المصلين بشكل عادي.

وأوضح أن ليلة أمس عقب صلاة التراويح توجه لمقرأة القرآن الكريم التي تضم مجموعة من الأئمة، وأثناء قراءة القرآن والمصحف في يده، توفي فجأة إثر أزمة قلبية، وتم دفنه ظهر اليوم الاثنين.

وأضاف، أن اليوم كان طبيعيًا، وأن والده كان إنسانا يرعى شقيقاته البنات الأربعة، لافتا إلى أن شقيقه الأكبر شاب عمره 25 سنة، توفي في حادث سير منذ 6 أشهر، مما أدخل الحزن علينا وكان والدي صابرا ومحتسبا.

ويكمل أحد أئمة إدارة أوقاف مشتول السوق، أن الشيخ كان أبرز أئمة المساجد بالمركز، وكان من المفترض خروجه للمعاش خلال الأسابيع المقبلة، وكنا نستعد لإعداد حفل تكريم له.

ويشير شريف سليمان من الأهالى، أن الشيخ إمام المسجد المنير منذ أكثر من 10 سنوات، وجميع الأهالي يتوافدون لأداء الصلوات بالأخص التراويح خلف الشيخ، لما يتمتع به من حلاوة الصوت في قراءة القرآن وفصاحة اللسان والبلاغة في الخطب والدروس الدينية، فضلا عن سعيه الدائم لحل المشكلات والصلح بين المواطنين.

وكانت أوفدت مديرية أوقاف الشرقية، وفدًا من الأئمة لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ ناصر البدري إمام مسجد المنير.


الشرقية

وفاة أمام مسجد

مسجد المنير

حسن الخاتمة



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