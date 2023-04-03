"تعليم قوص" تدشن مبادرة لمحو أمية عمال الخدمات بالمدارس

كتب محمود طه حسين

استقبل طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الإثنين، بمكتبه إبراهيم خليل مدير إدارة تعليم الكبار بقوص ونائبه رمضان محمد لدراسة آلية تنفيذ مبادرة محو أمية عمال الخدمات التابعين لتعليم قوص والبالغ عددهم 84 عامل طبقا لإحصاء إدارة الشئون المالية والإدارية تنسيق الإداريين والعمال بالإدارة.

وأكد طارق نورالدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية أن مبادرة محو أمية عمال الخدمات بمدارس قوص بالتعاون مع إدارة تعليم الكبار بمركز قوص جاءت تلبية للقيادة السياسية من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة 2030.