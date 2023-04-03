تعرف على عنوان وأرقام تليفونات فرع جهاز حماية المستهلك بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، عن البدء الرسمي لتشغيل فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد بحي ميتالكو بجوار مركز الإشعاع الحضاري بالخارجة، برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى، والذي يقوم بتنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وذلك للاطمئنان على جودة المنتج المعروض، والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والالتزام بنظافة الأدوات والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين .

وناشد المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو احتكار أو غش تجارى، وذلك بمقر المكتب الإقليمي وفروع مكتب حماية المستهلك بالوحدات المحلية بالمراكز، وحث المواطنين في حالة وجود شكوى التوجه لمقر الجهاز بالخارجة أو تقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق الآتية :

الخط الساخن 19588 من أي رقم أرضي واتس اب 01577779999، تطبيق الهاتف المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك.