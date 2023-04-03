رئيس مركز الداخلة يتفقد المخزون السلعى بفرع المصرية لتجارة الجملة بمدينة موط

وفى سياق متصل وجه رئيس مركز الداخلة باستمرار تدعيم منافذ الوحدات المحلية القروية بالسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم ومحاربة ارتفاع الاسعار، وذلك على مدار شهر رمضان المبارك حيث تشهد تلك المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين عليها بسبب انخفاض سعرها نسبياً عن مثيلاتها من المنتجات فى الأسواق الخارجية.

وشدد رئيس المركز على توفير كافة السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والحرص على ضمان توافرها دون نقص طوال شهر رمضان المبارك، لتخفيف العبء على المواطنين.

وفى سياق آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للطرق فى مداخل القرى والتوابع، حيث جرى تمهيد الطريق المؤدى بير 4/17 المعصرة والذى يخدم آبار حكومية وعيون سطحية بالقرية، تحت إشراف محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة، كما جرى تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد طابانات طريق الراشدة القصر بمنطقة بئر الراشدة 1، وكذلك تقليم الأشجار بالطريق العام موط القصر، تحت إشراف هلال عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية.

وفى سياق متصل شهدت مدينة موط ، استمرار أعمال النظافة اليومية وتحسين البيئة بشارع الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات مجدى الطماوى رئيس المركز ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الإشغالات وإزالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وإزالة النباتات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء.

ووجه رئيس المركز خلال متابعته لأعمال الحملة على ضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل أية عقبات تعيق مواصلة الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمدينة.