تشييع جنازة شخص توفى أثناء تحكيم مباراة دورة رمضانية في الشرقية

شيع أهالى قرية صفط زريق، التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، جنازة الكابتن أحمد عبد العال 40 سنة، توفى أثناء تحكيم لمباراة كرة قدم، بالدورة الرمضانية.

خرجت الجنازة من مسجد الطوجنيه من قرية صفط زريق، عقب صلاة التراويح، شارك فيها العديد من الأهالى وأصدقاء وزملاء الفقيد، والذين أعربوا لـ"اليوم السابع"، عن حزنهم الشديد لوفاة الكابتن أحمد عبدالعال، مؤكدين أن كرة القدم كانت هى حياته منذ طفولته، ويمارس اللعبة كهواية بعد أوقات العمل، نظرا لخبرته، فهو يتطوع للتحكيم بين المباريات.

وأوضح أحدهم أنه عقدت مباراة بين مركز شباب الطيبة وصفط زريق، بعد صلاة العصر، كان الكابتن أحمد طبيعيا ويجرى فى الملعب بين اللاعبين لتحكيم بينهم، وفى الشوط الثانى، سقط مغشيا عليه متوفيا، هرع اللاعبون لفحصه وتقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنهم وجدوه فاقدا للنطق والحركة، ونقل للمستشفى.

وكانت مستشفى ديرب نجم المركزى، قد استقبلت الفقيد الكابتن أحمد عبدالعال 40 سنة، بفحصه تبين وفاته قبل وصوله، إثر تعرضه لأزمة قلبية.