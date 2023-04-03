وفاة شخص أثناء تحكيم مباراة كرة قدم بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

توفى شاب من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية إثر أزمة قلبية أثناء تحكيم كمتطوع لمباراة كره قدم بين فريقين بمركز شباب قريته، ذلك قبل آذان المغرب.

واستقبل مستشفي ديرب نجم المركزي، أحمد عبد العال 40 سنة، توفي قبل وصوله، إثر أزمة قلبية، أثناء تطوعه لتحكيم مباراة بين فريقين بمركز شباب قرية صفط زريق.

وأوضح الأهالي أن الفقيد من هواة كرة القدم، وأثناء الجري بالملعب خلال تحكيم مباراة سقط فجأة.

ويستعد أهالي قرية صفط زريق، التابعة لمركز ديرب نجم، لتشييع جنازته من مسجد الطوجنيه فور وصول الجثمان من المستشفي عقب صلاة التراويح.