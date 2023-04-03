بلاغ الزوجة كشف الجريمة.. سر مصرع شخص تحت الأرض أثناء التنقيب عن الآثار

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

بلاغ تغيب من زوجة، كشف سر التنقيب عن الآثار في السلام، بعدما اتفق مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الكنز الوهمي أسفل عقار، وما أن وصلوا لعمق 4 أمتار انهارت الحفرة على المتغيب فمات.

شركاء المتوفي خافوا من المسألة القانونية، فردموا عليه الحفرة، وأعادوا كل شيء كما كان، معتقدين أن جريمتهم كاملة ولن يصل أحد إليهم، إلا أن الشرطة كشفت جريمتهم وضبطتهم، واعترفوا بارتكاب الجريمة أملا في الثراء السريع.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة دائرة القسم) بغياب زوجها ( عامل - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مشاهدته صحبة (عامل - مقيم بذات الدائرة) عقب خروجه من مسكنه وتبين عدم تواجد الأخير بالمنطقة سكنه، بتكثيف التحريات وردت معلومات مفادها قيام المتغيب صحبة الأخير بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (شخصين آخرين – مقيمان بدائرة القسم)، داخل شقة ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء الحفر وتواجد المُبلغ بغيابه داخل الحفرة بعمق 4 أمتار حدث انهيار بها وسقوط الردم عليه، مما أدى إلى وفاته ولم يتمكنوا من إخراج الجثة فقاموا بردمها وإعادتها إلى ما كانت عليه لإخفاء معالم الجريمة وخشية افتضاح أمرهم ومساءلتهم قانونياً.