اليوم السابع
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انتشال جثمان شاب غرق فى مياه مصرف منذ 5 أيام بالشرقية

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:37 م
انتشال جثمان شاب غرق فى مياه مصرف منذ 5 أيام بالشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، من العثور على جثمان شاب غرق في مصرف كفر السمري التابع لقرية سنهوت في نطاق مركز شرطة منيا القمح، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منيا القمح المركزي.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل في مياه مصرف كفر السمري التابع لقرية سنهوت في نطاق مركز شرطة منيا القمح.
 
أسفر الحادث عن غرق الشاب عمر شريف، 19 سنة، فيما استمرت جهود قوات الإنقاذ النهري بالشرقية طيلة 5 ايام حتى تم العثور على الجثمان وتم انتشاله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منيا القمح المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
 


 

 


الشرقية

منيا القمح

انتشال جثمان شاب

كفر السمري



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