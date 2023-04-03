النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقى مصرعه خنقا أثناء حريق شقته بشبين القناطر

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن شخص لقى مصرعه فى حريق اندلع فى شقته بشبين القناطر، حيث جرى السيطرة على الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان أسبابه.

وكان قد لقى شخص مصرعه فى حريق نشب فى شقته بمدينة شبين القناطر، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثة والتصريح بدفنها، وطلب تقرير الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من الأهالى، بوقوع حريق فى شقة بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة المركز ووجود جثة.

على الفور انتقلت قوات الأمن، وسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة على النيران دون أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع شخص يدعى "م ا م"، 45 سنة، نتيجة الاختناق من الدخان، ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى كما تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده فى الشقة.