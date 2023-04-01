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ضبط المتهم بقتل بائع فى شبين القناطر بالقليوبية لسرقة "تروسيكل"

السبت، 01 أبريل 2023 11:49 ص
ضبط المتهم بقتل بائع فى شبين القناطر بالقليوبية لسرقة "تروسيكل" حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة تروسيكل - مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع خضار- مقيم بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر باستدراجه المجنى عليه بمركبة التروسيكل قيادته بزعم شراء بعض الخضروات، ولدى وصوله لمكان العثور قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على المركبة ولاذ بالفرار، كما تم بإرشاده ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها.
 
 

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