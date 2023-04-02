محافظ أسيوط يكرم الدكتورة شيماء سيد لتفوقها وتطوعها لعلاج مرضى التوحد

أسيوط - هيثم البدرى

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتورة شيماء سيد أحمد حافظ لتميزها وتفوقها في البحث العلمي وحصولها على الدكتورة في التربية الخاصة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة وتطوعها لرعاية وعلاج مرضى التوحد وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.

حيث سلم المحافظ شهادة التقدير للدكتورة شيماء سيد أحمد وحثتها على التفاني في خدمة المجتمع وتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث العلمية وخاصة في مجال رعاية وعلاج مرضى التوحد مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في العمل.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة نشر ثقافة التعامل مع الأشخاص المصابين بمرض التوحد والتوعية بماهية المرض وسبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون منه وطرق التعامل الصحيحة معهم مشيراً إلي التركيز على الاستفادة من استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد واستخدام الأدوات المناسبة لهم والتي تساعدهم في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع وفي تعزيز المساواة والإنصاف، لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف اعاقتهم بمن فيهم أمراض التوحد وهو ما يظهر جليًا في التوجيهات المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في ديسمبر 2007 يوم 2 أبريل ليكون اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على التوعية لتحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض بما يكفل لهم "حياة كريمة" ويعتبر مرض التوحد من الأمراض المتعارف عليها حديثاً في العالم وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة المصابين بالتوحد في العالم أكثر من نسبة مصابي مرض السرطان نفسه.