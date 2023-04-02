بدء تشغيل أتوبيسات غرب الدلتا من أسفل كوبرى أبو حمص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، الجهات التنفيذية بدفع عدد من الأتوبيسات بنطاق مدن ومراكز المحافظة لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتقديم خدمات النقل الآمن لهم، ودعم حركة النقل بالمحافظة.

وفى هذا السياق، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بالبحيرة، برئاسة اللواء مدحت الزغد، أنه تم التنسيق مع شركة أتوبيس غرب الدلتا، لبدء تشغيل الحافلات بكوبرى أبو حمص الزراعى لتسهيل حركة الطلاب والعاملين والتيسير علي المواطنين.

ويبدأ خط سير الأتوبيسات بداية من دمنهور ثم أسفل كوبري أبوحمص الزراعي السريع المتجه إلى محافظة الإسكندرية بشكل يومي كل نصف ساعة بدءا من الساعة السابعة صباحا بأبو حمص وحتي الساعة الثامنة والنصف صباحاً علي مدار الأسبوع.

من الجدير بالذكر، أنه تم دعم مركز أبوحمص بحافلتين أتوبيس نقل داخلي للعمل بالمركز لسد احتياجات المواطنين، حيث تم تخصيص الأول في خط سير أبوحمص مرورا ببلقطر حتي بطورس، والثاني خط سير أبوحمص - النخلة - كوم عزيزة، وجاري استكمال باقي الخطوط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.