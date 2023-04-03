الكشف على 271 شخصا فى قافلة "حياة كريمة" الطبية بقرية الحمراوين شمال القصير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبى على 271 شخصا، فى قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة، حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة مجانا.

وأكدت مديرية الصحة، أن القافلة تأتي طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث أقيمت القافلة بالوحدة الصحية بالحمراوين، التابعة لإدارة القصير لمدة يومين، وتم الكشف فيها على 171 شخصا.