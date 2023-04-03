القاهرة الإخبارية: ترامب يتجه إلى نيويورك استعدادا للمثول للمحاكمة غدا

كتب أحمد عرفة

قالت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يغادر فلوريدا متجهًا لنيويورك استعدادًا للمثول للمحاكمة غدًا.

يأتى هذا بعدما حذر المدعى العام لنيويورك من أى أعمال شغب خلال محاكمة دونالد ترامب.

واحتشد مؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب على طريق المطار الذى سيمر فيه، فى الوقت الذى يستعد فيه لمغادرة مطار فلوريدا فى طريقه إلى مانهاتن لمواجهة قضية قدمتها بحقه ممثلة بالولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز"، حذر المدّعى العام لنيويورك من أى أعمال شغب خلال محاكمة ترامب.